Holly la figlia dello chef Gordon Ramsay dichiara sono sobria da un anno

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 24 dicembre 2021)aveva rivelato di essere stata aggredita sessualmente per due volte .«Andate avanti giorno per giorno, come farò io»: è l’incipit del lungo post di, che ha annunciato sui social il suo traguardo importante. La ventunenne ha parlato del percorso fatto negli ultimi 12 mesi per stare