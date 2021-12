Giocattoli e articoli natalizi non sicuri | scatta il maxi sequestro a Roma e sul litorale

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Circa 300 mila glie inon, di provenienza asiatica, sequestrati nell’ambito di un piano straordinario di controlli dalla Guardia di Finanza dinon: ilIn particolare, i Finanzieri del Gruppo di Civitavecchia e delle Compagnie di Fiumicino e Ladispoli hanno ispezionato 12 esercizi commerciali, ubicati a Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Ladispoli, Trevignanono e Manziana, gestiti da cittadini cinesi e bengalesi, che esponevano per la vendita addobbi, luminarie enon conformi e non, poiché privi di qualsiasi indicazione in ordine al produttore e ai materiali ...

Lo stupore dei bambini che gioiscono nel prendere possesso dei giocattoli sotto l'albero e accanto al presepe contagia e commuove genitori, nonni e bisnonni. Inutile resistere: il clima natalizio è ... Comprare solo giocattoli con foto dettagliate, e scegliere solo oggetti con descrizioni accurate. Si ... Tra i tanti effetti del Covid-19 c'è anche un problema di approvvigionamento di materiali specialmente nel sud-est asiatico. Non è Natale senza giocattoli, ma la crisi Covid rischia di creare ancora p ... Natale, ancora una volta è Natale. Da 2021 anni i cristiani celebrano una Nascita, la Nascita di un Bambino che, diventato uomo, avrebbe donato la vita morendo scandalosamente in croce per salvare lor ...