GF Vip, allarme igienico in casa: topi ed escrementi sul letto? Cosa è successo in queste ore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al GF Vip, già da tempo, è scattato un allarme igienico non indifferente: in bagno i concorrenti hanno trovato praticamente di tutto. In tanti si ricordano di ciò che aveva trovato Sophie Codegoni nel bidet, o del gesto di coraggio di Aldo Montano. Ma stavolta si è cominciato a parlare di topi e di escrementi sul letto… Cosa starà mai succedendo? LEGGI ANCHE:– GF Vip, Federica nera con Manila per le pulizie di casa: la lite tra le due Al GF Vip è sempre più allarme igienico: dopo che Sophie e Aldo Montano avevano trovato brutte sorprese in bagno e nel bidet, si è cominciato a parlare di topi e addirittura di escrementi sul letto. Photo Credits: per Photo Credits: per gentile ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al GF Vip, già da tempo, è scattato unnon indifferente: in bagno i concorrenti hanno trovato praticamente di tutto. In tanti si ricordano di ciò che aveva trovato Sophie Codegoni nel bidet, o del gesto di coraggio di Aldo Montano. Ma stavolta si è cominciato a parlare die disulstarà mai succedendo? LEGGI ANCHE:– GF Vip, Federica nera con Manila per le pulizie di: la lite tra le due Al GF Vip è sempre più: dopo che Sophie e Aldo Montano avevano trovato brutte sorprese in bagno e nel bidet, si è cominciato a parlare die addirittura disul. Photo Credits: per Photo Credits: per gentile ...

Advertising

francepolen : RT @Lara20838926300: Allarme Variante Omicron ma non per i politici! Assembramenti alla serata dei vip! Per noi 'plebei' invece solo restr… - Lara20838926300 : Allarme Variante Omicron ma non per i politici! Assembramenti alla serata dei vip! Per noi 'plebei' invece solo re… - actarus1070 : E' ricominciata la farsa dei vip positivi gira la ruota gira ( - PatriziaPatri10 : Mi domando come sia possibile solo un bagno per tutte quelle persone!? A livello igienico è orribile !!GF Vip, all… - infoitcultura : 'Dove sono le telecamere?!': allarme rosso al GF VIP, la situazione è incontrollabile -

Ultime Notizie dalla rete : Vip allarme Libero de Rienzo, Vanessa Incontrada: 'Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi' è a 44 anni per un arresto cardiaco. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma, dopo l'allarme lanciato da un amico per le mancate risposte al telefono. De Rienzo abitava dall'età di due anni a Roma, ma era legato alla città di Napoli. L'attore era sposato con la costumista Marcella ...

Le nuove frontiere finanziarie del 2021 e la questione della privacy leggi anche Allarme privacy smartphone: l'errore da non commettere quando si scarica una nuova app ... Sistema di donazioni istantanee , ma anche di abbonamenti e aree VIP. L'accesso alla monetizzazione ...

GF Vip, allarme igienico lanciato da Aldo: cosa ha trovato nel bagno. Tutti sconcertati Funweek GF Vip, Miriana riceve un avvertimento e mette in dubbio Biagio D’anelli Una situazione che mette in allarme Miriana Trevisan, che seppur desiderosa di continuare a godere serenamente della vicinanza di D’Anelli, non nasconde di avere alcuni dubbi. Per Miriana Trevisan, pe ...

Da furto dati ai Vip al cloud, ecco i rischi cyber del 2022 La spinta alla trasformazione digitale data dalla pandemia ha ampliato le superifici di attacco degli hacker, oramai organizzati in vere e proprie industrie del crimine. Nel 2021 hanno usato sempre pi ...

è a 44 anni per un arresto cardiaco. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma, dopo l'lanciato da un amico per le mancate risposte al telefono. De Rienzo abitava dall'età di due anni a Roma, ma era legato alla città di Napoli. L'attore era sposato con la costumista Marcella ...leggi ancheprivacy smartphone: l'errore da non commettere quando si scarica una nuova app ... Sistema di donazioni istantanee , ma anche di abbonamenti e aree. L'accesso alla monetizzazione ...Una situazione che mette in allarme Miriana Trevisan, che seppur desiderosa di continuare a godere serenamente della vicinanza di D’Anelli, non nasconde di avere alcuni dubbi. Per Miriana Trevisan, pe ...La spinta alla trasformazione digitale data dalla pandemia ha ampliato le superifici di attacco degli hacker, oramai organizzati in vere e proprie industrie del crimine. Nel 2021 hanno usato sempre pi ...