F1, Fernando Alonso sull’Alpine: “Inizieremo con il simulatore in settimana, abbiamo molte aspettative” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nemmeno il tempo di metabolizzare il successo di Max Verstappen nel 2021 che le scuderie di Formula 1 stanno già lavorando in vista del prossimo Mondiale, il primo post-era ibrida che rivoluzionerà il regolamento tecnico, introducendo le vetture ad effetto suolo. Tra chi ha lavorato alacremente c’è l’Alpine, marchio che quest’anno ha preso il posto della ‘cugina’ Renault. Con la nuova denominazione, la scuderia francese si è tolta lo sfizio di vincere una gara con Esteban Ocon nel pazzo GP d’Ungheria. Anche Fernando Alonso è riuscito a prendersi delle soddisfazioni, tornando sul podio in Qatar dopo sette anni di distanza, ma lo spagnolo ha annunciato in un incontro con i media di fine anno di non essere stato coinvolto nello sviluppo dell’auto a causa delle restrizioni imposte dalla Fia. “Lo sviluppo è stato seguito da tutti i progettisti – ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nemmeno il tempo di metabolizzare il successo di Max Verstappen nel 2021 che le scuderie di Formula 1 stanno già lavorando in vista del prossimo Mondiale, il primo post-era ibrida che rivoluzionerà il regolamento tecnico, introducendo le vetture ad effetto suolo. Tra chi ha lavorato alacremente c’è l’Alpine, marchio che quest’anno ha preso il posto della ‘cugina’ Renault. Con la nuova denominazione, la scuderia francese si è tolta lo sfizio di vincere una gara con Esteban Ocon nel pazzo GP d’Ungheria. Ancheè riuscito a prendersi delle soddisfazioni, tornando sul podio in Qatar dopo sette anni di distanza, ma lo spagnolo ha annunciato in un incontro con i media di fine anno di non essere stato coinvolto nello sviluppo dell’auto a causa delle restrizioni imposte dalla Fia. “Lo sviluppo è stato seguito da tutti i progettisti – ha ...

