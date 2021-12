Dal?panettone ai dolci con le castagne ecco cosa preferiscono i salernitani

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 24 dicembre 2021) di Monica De Santis “In questo periodo stiamo lavorando molto bene. Le vendite vanno bene, la tradizione viene ancora rispettata. Ciò che stiamo registrando a causa delle ordinanze sia nazionali che regionali è un calo nelle ordinazioni dei buffet. Alcuni erano stati prenotati, ma dopo l’ultima ordinanza di De Luca, è stato tutto annullato. Un peccato, davvero, ma purtroppo se queste sono le disposizioni non possiamo farci nulla”. A parlare è?Dario Attanasio, titolare insieme alla sua famiglia della Pasticceria Lia, aperta 36 anni fa dai suoi genitori, in via Poseidonia 100/102. Attanasio spiega come si sta presentando il Natale 2021 per il settoreario… “Ci sono ancora persone che acquistano come regalo per amici e parenti, panettoni artigianali o altri tipi di. Però il 90% delle vendite di questo periodo sono tutte per la famiglia.?I ...