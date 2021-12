Covid, più di 2mila voli cancellati nel mondo oggi (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pandemia di Covid continua la sua corsa nel mondo , alimentata dalla spinta della nuova variante Omicron . Tra le tante ripercussioni dell'elevato numero di contagi c'è il rischio paralisi per chi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pandemia dicontinua la sua corsa nel, alimentata dalla spinta della nuova variante Omicron . Tra le tante ripercussioni dell'elevato numero di contagi c'è il rischio paralisi per chi ...

Advertising

bambinogesu : La vaccinazione contro il #Covid19 è la scelta più sicura per i bambini e per la famiglia. Nel magazine… - matteosalvinimi : Il caro bollette è un’emergenza e lo sarà ancora di più, la Lega presenterà a breve una sua proposta al governo per… - fanpage : 'In Russia, la mortalità da Covid è sei volte più alta che da noi. Un anno fa, in Italia, era 10 volte maggiore. Me… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Gran Bretagna 122.186 nuovi casi: dato più alto da inizio pandemia #covid - Mahttia29 : RT @MarcoVerduz: Proprio sul più bello la nostra vigilia è andata a puttane. Grazie zio Germano era meglio se ti portava via il covid htt… -