Covid-19, ancora un nuovo record assoluto di contagi. Cabina regia: epidemia non si ferma, più difficile tracciamento (Di venerdì 24 dicembre 2021) I nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 50.599, nuovo record assoluto da quando è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 44.595, il numero più alto mai registrato dal 13 novembre del 2020 quando furono 40.902. Le vittime, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 141, mentre ieri erano state 168. Complici le feste di Natale, i tamponi hanno raggiunto la quota record di 929.775, il tasso di positività sale dello 0,5%, al 5,4%.epidemia non si ferma, più difficile tracciamentoDa nove settimane consecutive si registra un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione. A livello nazionale l'incidenza settimanale ha superato la soglia di 350 casi per 100.000 ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 dicembre 2021) I nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 50.599,da quando è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 44.595, il numero più alto mai registrato dal 13 novembre del 2020 quando furono 40.902. Le vittime, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 141, mentre ieri erano state 168. Complici le feste di Natale, i tamponi hanno raggiunto la quotadi 929.775, il tasso di positività sale dello 0,5%, al 5,4%.non si, piùDa nove settimane consecutive si registra un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione. A livello nazionale l'incidenza settimanale ha superato la soglia di 350 casi per 100.000 ...

Advertising

matteosalvinimi : Il caro bollette è un’emergenza e lo sarà ancora di più, la Lega presenterà a breve una sua proposta al governo per… - Corriere : Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 5,6 milioni di persone ancora senza prima dose #Covid - aacciuga : oggi ho ancora più ansia di ieri per il covid, manifesto delle feste safe e un capodanno tranquillo senza intoppi - MariaIde123 : @zrajovich2 @gr_grim @Kapparar1 infatti!!! presa di giro mega galattica! come per le terapie intensive che usano… -