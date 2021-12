CorSport: Insigne, rinnovo in stallo, resta solo la Mls. Da Inter, Milan, Juve e Lazio solo sondaggi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutto fermo sul fronte rinnovo, per Lorenzo Insigne. La trattativa è in stallo. Per il capitano del Napoli c’è solo l’offerta del Toronto: dalle squadre italiane solo una richiesta di informazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport. “La trattativa è in stallo totale”. Tra l’altro nei giorni scorsi, l’agente di Insigne, Pisacane, ha dichiarato che vuole definire la situazione a gennaio. “Considerando il valore del giocatore, al momento bloccato dal Covid, qualche sondaggio in questo periodo è andato in scena: scambi di info con Inter, Milan, Juve e Lazio, sì, ma l’offerta concreta è quella del Toronto”. Il club canadese ha offerto 7 milioni a stagione per 4 anni più ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutto fermo sul fronte, per Lorenzo. La trattativa è in. Per il capitano del Napoli c’èl’offerta del Toronto: dalle squadre italianeuna richiesta di informazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport. “La trattativa è intotale”. Tra l’altro nei giorni scorsi, l’agente di, Pisacane, ha dichiarato che vuole definire la situazione a gennaio. “Considerando il valore del giocatore, al momento bloccato dal Covid, qualche sondaggio in questo periodo è andato in scena: scambi di info con, sì, ma l’offerta concreta è quella del Toronto”. Il club canadese ha offerto 7 milioni a stagione per 4 anni più ...

