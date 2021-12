Borse di studio per gli studenti boltieresi più meritevoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Boltiere. L’amministrazione comunale di Boltiere ha pubblicato la graduatoria per l’assegnazione di Borse di studio per studentesse e studendi boltieresi meritevoli. Il bando pubblicato a metà novembre prevedeva l’assegnazione di 12 Borse di studio del valore unitario di 200 € a favore di studenti meritevoli residenti a Boltiere. I requisiti per l’ammissione erano i seguenti: essere iscritti nell’anno scolastico 2020/21 ad una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria della Regione Lombardia, o aver termianto il ciclo di studi secondari superiori; aver riportato nell’anno scolastico 2019/2020, presso scuole statali e paritarie, la seguente valutazione: – Una valutazione finale di almeno 10/10 per la classe III della scuole secondaria di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Boltiere. L’amministrazione comunale di Boltiere ha pubblicato la graduatoria per l’assegnazione didiper studentesse e studendi. Il bando pubblicato a metà novembre prevedeva l’assegnazione di 12didel valore unitario di 200 € a favore diresidenti a Boltiere. I requisiti per l’ammissione erano i seguenti: essere iscritti nell’anno scolastico 2020/21 ad una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria della Regione Lombardia, o aver termianto il ciclo di studi secondari superiori; aver riportato nell’anno scolastico 2019/2020, presso scuole statali e paritarie, la seguente valutazione: – Una valutazione finale di almeno 10/10 per la classe III della scuole secondaria di ...

Advertising

LaVoceNovara : Ai migliori studenti dell’Omar le borse di Studio “Maria Valentina Francia” Sambonet - savutoweb : 'Garantire fondi strutturali per le borse di studio'. Appello delle associazioni studentesche dell’UniCal - mariasole_fc : RT @ADAPT_Press: ADAPT University Press: non solo libri.?? Qui trovate le nostre più recenti pubblicazioni ma anche i nuovi corsi di formaz… - palermo24h : Nicosia. Ad Alain Calò una delle borse di studio della Scuola di Liberalismo di Messina 2021 - similixulae : Paragona i regali che mi fa lui con quelli che gli faccio io, non pensando al fatto che lui lavora da un bel po'di… -