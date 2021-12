Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte risponde a chi ritiene che Ciprian Aftim sia falso (Di giovedì 23 dicembre 2021) Andrea Nicole Conte, dopo essere stata travolta di critiche all’interno del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, è tornata a raccontare come sta andando la sua storia d’amore con Ciprian Aftim. Una scelta particolare quella che ha fatto la giovane tronista, rispetto al solito modus operandi del format di Maria de Filippi. La Conte infatti, si era presentata in trasmissione già mano nella mano con uno dei suoi corteggiatori, Ciprian, per rivelare alla padrona di casa e al pubblico in studio di aver fatto la sua scelta già durante la sera precedente. I due avevano infatti trascorso la notte insieme e, ad Andrea Nicole, soprattutto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno rimproverato la ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 dicembre 2021), dopo essere stata travolta di critiche all’interno del dating show di Canale 5,, è tornata a raccontare come sta andando la sua storia d’amore con. Una scelta particolare quella che ha fatto la giovane tronista, rispetto al solito modus operandi del format di Maria de Filippi. Lainfatti, si era presentata in trasmissione già mano nella mano con uno dei suoi corteggiatori,, per rivelare alla padrona di casa e al pubblico in studio di aver fatto la sua scelta già durante la sera precedente. I due avevano infatti trascorso la notte insieme e, ad, soprattutto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno rimproverato la ...

