Sea Watch, nuova archiviazione per Carola Rackete: "Dovere di salvataggio" (Di giovedì 23 dicembre 2021) nuova archiviazione per Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, Rackete non ha commesso alcun reato entrando in porto a Lampedusa con i naufraghi soccorsi in mare da Sea-Watch 3. "Carola Rackete ha agito nell'adempimento del Dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare" si legge nel provvedimento di archiviazione. Rackete era già stata definitivamente prosciolta dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a nave da guerra che scaturiva dal presunto speronamento della motovedetta della Guardia ...

SeaWatchItaly : ?? Cade anche l’ultima accusa. Accolta la richiesta di archiviazione per #CarolaRackete: “Fece il suo dovere”. Non… - Avvenire_Nei : Caso Rackete. Archiviata l’inchiesta su Carola. “Aveva il dovere di sbarcare” - fanpage : Ultim'ora Archiviato il procedimento a carico di Carola Rackete - messveneto : Caso Rackete, archiviata l’inchiesta per l’ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: La decisione d… - fedra_julinko : RT @nelloscavo: +++ Archiviazione definitiva per @CaroRackete +++ Per il gip, che aveva autorizzato l’arresto, la comandante @seawatch_intl… -