Regali last minute: i gioielli da comprare anche all’ultimo secondo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le idee per i Regali di Natale 2021 sono, quasi, esaurite? Perché non andare sul classico con un gioiello? Un regalo sempre gradito e che spazia tra varie fasce di prezzo e si presta per tutti i budget. Dal bijoux al pezzo importante renderete di certo felice ogni tipo di donna. Un bijou sotto l’albero Per l’amica che ha tutto, si può sempre trovare un bijou particolare da regalare a Natale. Tantissime le proposte originali che si vedono in giro, gli orecchini di Ayala bar ne sono un’ottima rappresentanza, realizzati in stoffa e cristalli richiamano l’India ma sono estremamente chic e portabili. Chi ama il Natale potrà affidarsi ai pezzi di Lola by Chiara Costacurta (nella foto): due pendenti con Babbo Natale o alla collana con charm con albero di Natale di Pandora. Chi ama le serie TV non può farsi scappare la collezione di Pure Lei per la seconda stagione “Emily in ... Leggi su amica (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le idee per idi Natale 2021 sono, quasi, esaurite? Perché non andare sul classico con un gioiello? Un regalo sempre gradito e che spazia tra varie fasce di prezzo e si presta per tutti i budget. Dal bijoux al pezzo importante renderete di certo felice ogni tipo di donna. Un bijou sotto l’albero Per l’amica che ha tutto, si può sempre trovare un bijou particolare da regalare a Natale. Tantissime le proposte originali che si vedono in giro, gli orecchini di Ayala bar ne sono un’ottima rappresentanza, realizzati in stoffa e cristalli richiamano l’India ma sono estremamente chic e portabili. Chi ama il Natale potrà affidarsi ai pezzi di Lola by Chiara Costacurta (nella foto): due pendenti con Babbo Natale o alla collana con charm con albero di Natale di Pandora. Chi ama le serie TV non può farsi scappare la collezione di Pure Lei per la seconda stagione “Emily in ...

