Ramsey-Juve | è addio? Un grosso ostacolo da superare

La Juventus, nel mercato di gennaio, ha bisogno non solo di acquistare ma anche di sfoltire la rosa. L'ostacolo più grosso è Ramsey. Ramsey (Getty Images)Chiuso il 2021 calcistico, la Juventus si gode le vacanze in attesa di ritrovarsi, agli ordini di Allegri, il prossimo trenta dicembre per preparare nel migliore dei modi la sfida con il Napoli. In attesa di tornare sul campo, i riflettori sono puntati sulla società; la dirigenza bianconera, nel mese di gennaio, dovrà provare a rinforzare la rosa con almeno due innesti. Gli obiettivi sono il centrocampista e l'attaccante per aumentare la qualità di una squadra che, nella seconda parte di stagione, ha diversi obiettivi da raggiungere. Tanti i nomi sulla lista del club, da Icardi e Tolisso a Zakaria e Aubameyang passando per i sogni ...

