Pregiudicati e latitanti non registrati | norme anti Covid ignorate | il questore chiude l' albergo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pregiudicati latitanti

corriereadriatico.it

FALCONARA -ospiti, a volte anche non registrati, episodi di maltrattamenti e di prostituzione , norme Covid ignorate e ospiti senza Green Pass : chiuso l'albergo Trento Trieste a ...Un richiamo alle istituzioni che sono spesso piùdei. E questo è un messaggio terribile, per il bene del quartiere e delle persone, che non possiamo permettere che passi ancora'...FALCONARA - Latitanti e pregiudicati ospiti, a volte anche non registrati, episodi di maltrattamenti e di prostituzione, norme Covid ignorate e ospiti senza Green Pass: chiuso l'albergo ...AGI - Arrestato a Galapagar (Madrid) i latitante Gioacchino Gammino, 61 anni, inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell'Interno. E' stato bloccato dalla Dia e dalle unità dell'U ...