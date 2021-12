Pjanic Genoa, il bosniaco smentisce tutto: «Al Besiktas sono felice» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il centrocampista del Besiktas Pjanic smentisce le voci su un suo possibile approdo al Genoa Miralem Pjanic ha voluto immediatamente smentire i rumors di mercato che lo volevano prossimo a un trasferimento in Italia (Genoa) nel mercato di gennaio. Il bosniaco rimarrà al Besiktas. Queste le sue dichiarazioni raccolte da alcuni media turchi: «Al Besiktas sto bene e sono felice. Finora ho giocato poco perché sono stato a lungo infortunato. Ma ora sono rientrato e ho intenzione di restare qui fino al termine della stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il centrocampista delle voci su un suo possibile approdo alMiralemha voluto immediatamente smentire i rumors di mercato che lo volevano prossimo a un trasferimento in Italia () nel mercato di gennaio. Ilrimarrà al. Queste le sue dichiarazioni raccolte da alcuni media turchi: «Alsto bene e. Finora ho giocato poco perchéstato a lungo infortunato. Ma orarientrato e ho intenzione di restare qui fino al termine della stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

