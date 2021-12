Ospina sotto accusa | “Incerto | il gol è anche colpa sua”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La sconfitta del Napoli contro lo Spezia è stata davvero cocente. Si tratta della terza sconfitta di fila in casa ed è ovvio che questa statistica non può che fare un po’ riflettere. Tanti i nomi sul banco degli imputati, su tutti Lozano (autore di un clamoroso errore a porta praticamente sguarnita) e l’allenatore Luciano Spalletti (reo di non aver azzeccato formazione e cambi). Ci si chiese se poteva fare di piùil portiere Davidsull’occasione dell’autogol di Juan Jesus che ha deciso la partita, l’unico pallone da parare arrivato dalle sue parti data l’assenza di tiri in porta da parte dello Spezia nel corso della partita. NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: Davidof SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo ...