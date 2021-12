Omicron esplode anche in Italia: è un caso su quattro dei nuovi contagi Covid, Governo riunito per nuove misure (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le nuove misure per il contrasto al Covid dovrebbero prevedere l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia. È l'orientamento che emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi, per decidere la nuova stretta alla... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 dicembre 2021) Leper il contrasto aldovrebbero prevedere l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta. È l'orientamento che emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi, per decidere la nuova stretta alla...

Advertising

Today_it : #Omicron esplode anche in Italia: un caso su quattro dei nuovi contagi #Covid è causato dalla variante… - romatoday : Omicron esplode anche in Italia: un caso su quattro dei nuovi contagi Covid è causato dalla variante… - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - Covid-19, esplode Omicron: 58mila test, oltre 2.700 nuovi casi, 98 nei nostri comuni. Nel Chian… - scettrochiodato : siamo passati ad un livello del gioco di pandemia superiore in cui la omicron è semplicemente la bombetta che esplode in prato fiorito - Paperovik : Prima tutti in fila a fare la seconda dose ed esplode la variante delta, poi arriva l'inverno, l'influenza, facciam… -