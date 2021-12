Mentana lancia un siluro alla Merlino: “Per vedere Draghi ho dovuto cambiare canale e tradire La7” (video) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Enrico Mentana, il re delle “maratone” nei momenti politici chiave, non ha risparmiato battutine, non tanto innocenti, alla collega di La 7, Mirta Merlino. Ospite in studio da lei a L’Aria che tira, il direttore del Tg di La7 non ha potuto esimersi dal fare una constatazione; che suona come un critica alle scelte editoriali della collega. Commentando le parole di Mario Draghi in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno, Mentana con sorrisetto sornione ha detto: “ “Ho dovuto tradire La7 per vedere la conferenza. Speravo di vederla da te, ma tu hai alternato. Quindi ho dovuto vederla altrove, non dico dove”, ha spiegato sorridendo. Un garbato “siluro”. Non è la prima volta ce la “gela” in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Enrico, il re delle “maratone” nei momenti politici chiave, non ha risparmiato battutine, non tanto innocenti,collega di La 7, Mirta. Ospite in studio da lei a L’Aria che tira, il direttore del Tg di La7 non ha potuto esimersi dal fare una constatazione; che suona come un critica alle scelte editoriali della collega. Commentando le parole di Marioin occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno,con sorrisetto sornione ha detto: “ “HoLa7 perla conferenza. Speravo di vederla da te, ma tu hai alternato. Quindi hovederla altrove, non dico dove”, ha spiegato sorridendo. Un garbato “”. Non è la prima volta ce la “gela” in ...

Advertising

Eraclanius : RT @MrWindofchange2: @TgLa7 Obbligo di sto cazzo cialtroni pennivendoli bugiardi,forse non conoscete l'art 32 della costituzione,la convenz… - GiancarloChimie : RT @MrWindofchange2: @TgLa7 Obbligo di sto cazzo cialtroni pennivendoli bugiardi,forse non conoscete l'art 32 della costituzione,la convenz… - MrWindofchange2 : RT @MrWindofchange2: @TgLa7 Obbligo di sto cazzo cialtroni pennivendoli bugiardi,forse non conoscete l'art 32 della costituzione,la convenz… - MrWindofchange2 : @TgLa7 Obbligo di sto cazzo cialtroni pennivendoli bugiardi,forse non conoscete l'art 32 della costituzione,la conv… -