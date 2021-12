Maxi-multa per Unieuro, Monclick, Leroy Merlin e MediaWorld: ordini pagati, ma non consegnati (Di giovedì 23 dicembre 2021) Durante il momento più grave della crisi legata al Covid-19, in particolare, non hanno operato con la dovuta trasparenza e correttezza. Oggi arriva una multa salata per alcune aziende leader dell' e-commerce italiano.... Leggi su dday (Di giovedì 23 dicembre 2021) Durante il momento più grave della crisi legata al Covid-19, in particolare, non hanno operato con la dovuta trasparenza e correttezza. Oggi arriva unasalata per alcune aziende leader dell' e-commerce italiano....

Advertising

Adoc_piemonte : L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso tre procedimenti per pratiche scorrette.… - ilSalvagenteit : Maxi multa a #Unieuro, #Mediaworld, #LeroyMerlin e #Monclick per pratiche scorrette in pandemia… - CorriereUmbria : Antitrust multa aziende per 'ordini annullati e addebiti scorretti' #Antitrust - TernanaNews : RT @TernanaNews: Giudice Sportivo: il derby costa una maxi multa alla Ternana - TernanaNews : RT @TernanaNews: Giudice Sportivo: il derby costa una maxi multa alla Ternana -