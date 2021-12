Mascherine FFP2 obbligatorie allo stadio e nei palazzetti" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Da 9 a sei mesi. Riduzione da 5 a 4 mesi per terza dose. Ecco alcune delle misure contenuto nel cosiddetto "Decreto Natale" illustrare dal ministro della Salute Speranza Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Da 9 a sei mesi. Riduzione da 5 a 4 mesi per terza dose. Ecco alcune delle misure contenuto nel cosiddetto "Decreto Natale" illustrare dal ministro della Salute Speranza

Advertising

lorepregliasco : Una misura relativamente semplice (anche se ovviamente non risolutiva da sola eccetera eccetera): rendere obbligato… - ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - Corriere : ?? Approvato il nuovo decreto: ecco cosa prevede per green pass, mascherine e tamponi - nomoreaudrey : RT @Una_Gioia_Mai: Quindi: - Green pass durerà 6 mesi anziché 9 - Mascherine obbligatorie all'aperto - FFP2 nei cinema, eventi, sui mezzi d… - FertGiuseppe : RT @fratotolo2: Nuovo decreto ??durata del #greenpass 6 mesi ??mascherine all’aperto (Ffp2 in cinema/teatri/sale da concerto/stadi) ??doppia d… -