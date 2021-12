L' attrice in versione mamma severa | riuscirà a mantenere il divieto per tutti questi anni?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Venezia 74. Penelope Cruz in bianco con piume e cristalli con Javier Bardem sul red carpet di Loving… guarda le foto Ora sono ancora troppo piccoli, ma tra qualche anno Leo e Luna, rispettivamente di 10 e 8, riceveranno la “solidarietà” morale di milioni di adolescenti da tutto il mondo. I ragazzi sono figli di Javier Bardem e Penelope Cruz, la quale ha appena dichiarato al programma CBS Sunday Morning che non permetterà loro di «avere nessun social media. Sono troppo giovani per avere un cellulare e sicuramente non vogliamo che abbiano accesso ai social finché non saranno più grandi. Almeno fino ai ...