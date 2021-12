Ikoné alla Fiorentina: l’annuncio sulle cifre! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tutto fatto tra Lille e Fiorentina, Jonathan Ikoné arriverà a Firenze questa mattina per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale con la viola. Secondo Fabrizio Romano il club francese riceverà 14 milioni di euro più il 15% sulla futura vendita. Jonathan Ikone Ikoné è il prescelto per migliorare l’attacco di Italiano, ala destra ma in grado di ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Reduce dall’ottima stagione che lo ha visto trionfare in Ligue 1 con il Lille, quest’anno ha realizzato 2 gol e 2 assist in 23 presenze tra campionato e Champions League. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tutto fatto tra Lille e, Jonathanarriverà a Firenze questa mattina per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale con la viola. Secondo Fabrizio Romano il club francese riceverà 14 milioni di euro più il 15% sulla futura vendita. Jonathan Ikoneè il prescelto per migliorare l’attacco di Italiano, ala destra ma in grado di ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Reduce dall’ottima stagione che lo ha visto trionfare in Ligue 1 con il Lille, quest’anno ha realizzato 2 gol e 2 assist in 23 presenze tra campionato e Champions League. Simone Borghi

Ultime Notizie dalla rete : Ikoné alla Fiorentina, Italiano conferma: 'Ikoné ha grande qualità, sarà a breve con noi' Dopo aver brevemente analizzato l'andamento del match con gli scaligeri, Italiano ha dato seguito alla trattativa dei viola con Jonathan Ikoné: ' Nel primo tempo non siamo stati brillanti come sempre,...

Fiorentina: Ikone in arrivo, l'indizio del Lille Commenta per primo Jonathan Ikone non è stato convocato per la sfida del Lille contro il Bordeaux ufficialmente per un problema alla caviglia. Fiorentinanews riporta che il reale motivo della mancata convocazione sarebbe l'imminente arrivo del 23enne esterno francese in maglia viola.

