Highlights e gol Aquila Montevarchi-Reggiana 1-3 | girone B Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Glie i gol di1-3, match valevole per la 20ª giornata delB del campionato di. Ospiti dominanti sin dall’inizio del match con Lanini che porta in vantaggio la squadra emiliana al 6º minuto. Nel secondo tempo, al 49º il raddoppio porta la firma di Zamparo, bravo a sfruttare un bell’assist di Cigarini. Al 60º chiude il conto il neoentrato Neglia con un preciso sinistro sotto la traversa. Al 90º arriva la rete della bandiera della squadra di casa con un piatto destro di Barranca. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. LA CRONACA SportFace.

Andiamo a vedere gli highlights di Sassuolo - Bologna 0 - 3. Al 7 minuto è Scamacca a rendersi ... incrocia con il destro ma trova la mano di Skorupski e il palo a negargli la gioia del gol. Al 36 il ... Nella gara della 19ª giornata di Ligue 1, il Psg pareggia per 1 - 1 in casa del Lorient. In gol Monconduit e Icardi. Sconfitta netta e inaspettata per il Sassuolo sul campo del Mapei Stadium, dove il Bologna si impone per 0-3 grazie alle reti di Orsolini, Hickey e Santander. Un tonfo clamoroso per gli uomini di Dionisi.