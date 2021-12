Gli schermi “leccabili” per avvertire i sapori a distanza sono un altro passo verso il metaverso? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si tratta di una tecnologia che, al momento, è stata pensata principalmente per il mondo del food e per il mondo della diffusione online di tutto ciò che riguarda l’universo della ristorazione. Homei Miyashita, professore alla Meiji University di Tokyo, ha inventato il TTTV. Si tratta di una sigla che sta per Taste the TV, gusta la televisione. Sarà l’ennesimo passaggio che ci indica che stiamo andando verso il metaverso? LEGGI ANCHE > Il primo matrimonio nel metaverso TTTV, l’invenzione che permette di “gustare” lo schermo di un pc Il docente che ha predisposto questo schermo ha messo insieme una serie di aromi (nel prototipo ce ne sono dieci) che, mescolati insieme, danno la percezione di un gusto di volta in volta diverso. Quando il gusto viene combinato, ecco che viene collocato ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si tratta di una tecnologia che, al momento, è stata pensata principalmente per il mondo del food e per il mondo della diffusione online di tutto ciò che riguarda l’unidella ristorazione. Homei Miyashita, professore alla Meiji University di Tokyo, ha inventato il TTTV. Si tratta di una sigla che sta per Taste the TV, gusta la televisione. Sarà l’ennesimo passaggio che ci indica che stiamo andandoil meta? LEGGI ANCHE > Il primo matrimonio nel metaTTTV, l’invenzione che permette di “gustare” lo schermo di un pc Il docente che ha predisposto questo schermo ha messo insieme una serie di aromi (nel prototipo ce nedieci) che, mescolati insieme, danno la percezione di un gusto di volta in volta di. Quando il gusto viene combinato, ecco che viene collocato ...

