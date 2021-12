Gkn | l' imprenditore Borgomeo rileva azienda | stop ai licenziamenti

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Francescoattraverso la QF Spa ha acquisito questa mattina il 100% delle quote dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio, precedentemente in mano al fondo inglese Melrose. "Fine ...

L'Francesco Borgomeo attraverso la QF Spa ha acquisito questa mattina il 100% delle quote dello stabilimentodi Campi Bisenzio, precedentemente in mano al fondo inglese Melrose. "Fine ...'Fine del rischio licenziamenti" approfondimento La multinazionalelicenzia 422 lavoratori via ... "Cambiamo la strategia" ha sottolineato l'- e ovviamente cambiamo anche il nome: la ...Il gruppo Melrose e l'imprenditore Borgomeo hanno siglato l'accordo dal notaio. "Fine del rischio licenziamenti" ...Le prime parole pronunciate dal presidente Borgomeo sono relative ai licenziamenti - ora bloccati - e che erano sul tavolo della vecchia proprietà. “Cambiamo la strategia” ha sottolineato l’imprendit ...