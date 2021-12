Gimbe: impennata di contagi per effetto Omicron, +42% in 7 giorni (Di giovedì 23 dicembre 2021) A pesare è l’effetto Omicron “ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente” spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. Alla vigilia di Natale, in una settimana i casi di Covid-19 sono aumentati del +42% in sette giorni con anche un aumento dei decessi, +33%. A rilevarlo è il monitoraggio della Fondazione Gimbe che confronta i dati della settimana 15-21 dicembre rispetto alla precedente. Sul fronte ospedaliero crescono ancora i posti letto occupati da pazienti Covid, con un +17% in area medica e +17,3% in terapia intensiva. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Sul fronte bambini è intervenuto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus: “Ogni 10mila bambini ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) A pesare è l’“ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente” spiega il presidenteNino Cartabellotta. Alla vigilia di Natale, in una settimana i casi di Covid-19 sono aumentati delin settecon anche un aumento dei decessi, +33%. A rilevarlo è il monitoraggio della Fondazioneche confronta i dati della settimana 15-21 dicembre rispetto alla precedente. Sul fronte ospedaliero crescono ancora i posti letto occupati da pazienti Covid, con un +17% in area medica e +17,3% in terapia intensiva. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione. Sul fronte bambini è intervenuto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus: “Ogni 10mila bambini ...

