GFVip | Hellen Scopel contro Alex Belli | “Ho creato un mostro!”

(Di giovedì 23 dicembre 2021)è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne ma anche ex fidanzata di. La donna è intervenuta sul settimanale Nuovo Tv e ha fatto delle importanti rivelazioni sull’attore. Vediamo cosa ha dichiarato la modella. Le rivelazioni diLa modella ed ex corteggiatrice di Giovanni Conversano ha dichiarato di aver L'articolo

Advertising

PUNGOLO1962 : - PUNGOLO1962 : - BITCHYFit : Alex Belli, la sua ex Hellen Scopel fa dichiarazioni pesanti: “Volevo denunciarlo” - PUNGOLO1962 : - Novella_2000 : Un’altra ex di Alex Belli (e corteggiatrice di Uomini e Donne) contro il gieffino: “Ho creato un mostro” #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Hellen

'Allora non l'ho denunciato, ora lo farei', ha duramente affermato, che tuttavia ha anche ... Come reagirà l'ex concorrente del Gf Vip a tali nuove accuse? GF VipGrande fratello VipDopo le dichiarazioni di Katarina e Mila Suarez , anche taleScopel ha deciso di tirare in ballo la storia avuta con Alex Belli tanto tempo fa (prima del ... ora lo farei? Viperissima...Hellen Scopel è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne ma anche ex fidanzata di Alex Belli. La donna è intervenuta sul settimanale Nuovo Tv e ha L'ex fidanzata a gamba tesa contro l'attore ...