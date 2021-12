Figliuolo annuncia che da fine gennaio sarà disponibile anche Novavax (Di giovedì 23 dicembre 2021) «Siamo a oltre 107 milioni di somministrazioni, con una percentuale di copertura con almeno una dose o guariti, della popolazione over 12 vicina al 90%. È una barriera protettiva robusta che si sta rinforzando ulteriormente grazie alle terze dosi che oggi hanno già raggiunto 16 milioni di persone». Mentre la variante Omicron del Covid-19 sembra ormai essere destinata a diventare prevalente anche in Italia, il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo sul Messaggero fa un bilancio della campagna vaccinale fin qui, elencando i prossimi step. A partire dal nuovo vaccino, il quinto, prodotto dalla Novavax, che ha ricevuto anche il via libera dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco). «È un vaccino a base proteica indicato per gli over 18. La prima tranche arriverà presumibilmente già alla ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 dicembre 2021) «Siamo a oltre 107 milioni di somministrazioni, con una percentuale di copertura con almeno una dose o guariti, della popolazione over 12 vicina al 90%. È una barriera protettiva robusta che si sta rinforzando ulteriormente grazie alle terze dosi che oggi hanno già raggiunto 16 milioni di persone». Mentre la variante Omicron del Covid-19 sembra ormai essere destinata a diventare prevalentein Italia, il commissario straordinario Francesco Paolosul Messaggero fa un bilancio della campagna vaccinale fin qui, elencando i prossimi step. A partire dal nuovo vaccino, il quinto, prodotto dalla, che ha ricevutoil via libera dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco). «È un vaccino a base proteica indicato per gli over 18. La prima trarriverà presumibilmente già alla ...

