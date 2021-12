F1 | Max Verstappen | “Con Hamilton abbiamo avuto momenti complicati | ma ci rispettiamo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ il momento di godersi il risultato ottenuto per Max. L’olandese, vincitore del titolo mondiale piloti in F1, ha ottenuto il successo nella maniera più emozionante possibile: all’ultimo giro dell’ultimo GP, sorpassando il rivale diretto per il titolo, ovvero il sette volte iridato Lewis. Un epilogo che ha suscitato non poche polemiche per la gestione della Direzione Gara delle ultime fasi, quando la Safety Car è entrata in azione. In quel frangente la Red Bull si è giocata le carte migliori e, favorito dall’uso di gomme soft nuove rispetto alle dure logorate di, è riuscito a prevelare. Un confronto molto intenso tra loro che è andato anche oltre in alcuni frangenti, ma Max ha voluto stemperare i toni nelle sue ultime esternazioni in pubblico: “...