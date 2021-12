Ecco i cavi che passeranno sotto all’Artico

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si sciolgono i ghiacciai e la rotta artica apre nuove vie per le merci. Ma anche per imarini. Ne è una dimostrazione il memorandum d’intesa firmato dalla società nordamericana Far North Digital e dalla finlandese Cinia per la realizzazione di una connessione in fibra ottica da 14.000 chilometri che collegherà il Giappone, attraverso il passaggio a Nord-Ovest, all’Europa (in Norvegia, Finlandia e Irlanda) con punti di approdo anche in Alaska e nell’Artico canadese. Una rotta affidabile: regioni stabili a livello politico e sicureil profilo sismico (uno degli elementi naturali che compone le ragioni d’essere della geopolitica). Sarà Alcatel Submarine Networks, del gruppo finlandese Nokia, a guidare il progetto e l’installazione. Il cavo dovrebbe essere operativo entro la fine del 2025 e costare circa 1,48 miliardi di ...