Decreto Natale 2021, discoteche chiuse e no feste Capodanno in piazza (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non solo green pass più breve e mascherine obbligatorie per arginare il covid. Nel Decreto Natale, discoteche chiuse fino al 31 gennaio per il provvedimento che cancella il Capodanno in piazza in tutta Italia. Il Super green pass disegna nuova regole per bar, ristoranti, palestre e piscine: il caffè al banco è possibile solo per vaccinati o guariti, non basta il tampone negativo. Il Consiglio dei ministri ha varato il provvedimento con la stretta per arginare la diffusione dei contagi, arrivati alla cifra quotidiana di 44.595, e per cercare di rallentare la variante Omicron, che già marchia il 28% delle infezioni nel nostro paese. "Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un provvedimento importante che dispone una serie di interventi sanitari per provare a rispondere alla ...

