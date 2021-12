Compravendite immobiliari e tendenze abitative (Di giovedì 23 dicembre 2021) -23.12.21- IN AUMENTO GLI SPOSTAMENTI VERSO HINTERLAND E PROVINCIA Gli ultimi dati sulle Compravendite immobiliari diramati dall’Agenzia delle Entrate hanno messo in evidenza che nei primi nove mesi del 2021 le Compravendite dei comuni capoluogo sono aumentate del 36,1% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 13,4% rispetto al 2019. Hanno performato meglio i comuni non capoluogo che hanno messo a segno una crescita ben più importante: +46,6% rispetto ai primi mesi del 2020 e +28% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono dati che mettono in evidenza i risultati più che lusinghieri raggiunti dai comuni più piccoli che stanno dimostrando una buona vivacità grazie ai prezzi più bassi e all’offerta abitativa più in linea con le attuali esigenze espresse dalla domanda. I dati raccolti dalle agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) -23.12.21- IN AUMENTO GLI SPOSTAMENTI VERSO HINTERLAND E PROVINCIA Gli ultimi dati sullediramati dall’Agenzia delle Entrate hanno messo in evidenza che nei primi nove mesi del 2021 ledei comuni capoluogo sono aumentate del 36,1% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 13,4% rispetto al 2019. Hanno performato meglio i comuni non capoluogo che hanno messo a segno una crescita ben più importante: +46,6% rispetto ai primi mesi del 2020 e +28% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono dati che mettono in evidenza i risultati più che lusinghieri raggiunti dai comuni più piccoli che stanno dimostrando una buona vivacità grazie ai prezzi più bassi e all’offerta abitativa più in linea con le attuali esigenze espresse dalla domanda. I dati raccolti dalle agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa e ...

