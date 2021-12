Calcio | Ghirelli | ' felice che stadi restino aperti | tifosi siano responsabili e usino mascherine'

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "Non posso che essereche glial 75% altrimenti sarebbe stato un disastro per tutto ilitaliano. Concordo con l'obbligo di usare leFfp2 perché sono le più sicure. Idevono dimostraretà e indossarle perché se non lo facessere allontanerebbero tanta gente dalloo perché questo virus fa giustamente paura". Lo dice all'Adnkronos il presidente della Lega Pro Francescoin merito alla misura contenuta nella bozza del decreto del governo per reagire all'impennata di contagi che tieneglicon il 75% della capienza ma inserendo l'obbligo diFfp2 ...

Avellino . Il fallimento del Catania, decretato dal Tribunale del capoluogo etneo, nella giornata di ieri, torna a minare la ... Il presidente Francescoè già in contatto con chi si sta ...... ha affermato Francesco, presidente della Lega Pro, commentando all'Agenzia Italpress il fallimento delCatania stabilito dal Tribunale della città siciliana. " Siamo ora in doverosa ...Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "Non posso che essere felice che gli stadi restino aperti al 75% altrimenti sarebbe stato un disastro per tutto il calcio italiano. Concordo con l'obbligo di usare le mas ...Siamo di fronte alla storia del calcio italiano, di un grande club, siamo di fronte alla passione di migliaia di tifosi, nella città e nel mondo. ***CLICCA per mettere MI PIACE alla nostra pagina Face ...