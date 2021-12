Brutto risveglio per Alfonso Signorini: pronto a perdere la sua preferita (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alfonso Signorini sta guidando il Grande Fratello Vip verso un’altra stagione trionfale, come dimostrato dal prolungamento del reality fino a marzo. Il programma però potrebbe perdere una grande protagonista. Quale? Alfonso-Signorini-AltranotiziaChissà come si vivranno i prossimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. Il Natale è praticamente arrivato, ma vecchie polemiche e voci di nuovi addii sembrano avere la meglio sui preparativi per la festa più bella dell’anno. Si ha l’impressione che adesso si sia raggiunta una calma apparente riguardo tutto quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge, ma nuove ombre sembrano gravare sulla casa e fanno tremare Alfonso Signorini. Il 13 dicembre sembrava la data che avrebbe dato il via alla grande fuga di ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021)sta guidando il Grande Fratello Vip verso un’altra stagione trionfale, come dimostrato dal prolungamento del reality fino a marzo. Il programma però potrebbeuna grande protagonista. Quale?-AltranotiziaChissà come si vivranno i prossimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. Il Natale è praticamente arrivato, ma vecchie polemiche e voci di nuovi addii sembrano avere la meglio sui preparativi per la festa più bella dell’anno. Si ha l’impressione che adesso si sia raggiunta una calma apparente riguardo tutto quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge, ma nuove ombre sembrano gravare sulla casa e fanno tremare. Il 13 dicembre sembrava la data che avrebbe dato il via alla grande fuga di ...

