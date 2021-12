Alex Belli invia un messaggio ai Vipponi | la reazione di Soleil

(Di giovedì 23 dicembre 2021) IldiNonostanteabbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 da diversi giorni, l’attore sta continuando a far discutere di sé. Proprio in queste ore infatti l’ex gieffino hato unai, per augurare loro un buon Natale. Ma non solo.infatti ha anche menzionato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - CronacaSocial : Alessandro Basciano: l'ironia di Alex Belli sulla dentatura rifatta e non solo quella. ???? - Novella_2000 : Alex Belli invia un messaggio ai Vipponi: arriva la reazione ironica di Soleil (VIDEO) #gfvip - frareal_b : #solex E continuano a parlare di lui dopo 2 sett. che e' uscito..E ci sara' fino alla fine del GF perche' il gf… - RealGossipland : Rocco Siffredi propone ad Alex Belli un film porno. I DETTAGLI QUI -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Le coppie ed i flirt al Grande Fratello Vip sono sempre piene di colpi di scena. In questa sesta edizione sono state poi molto chiacchierate.e Soleil Sorge, sono stati i primi ad essere al centro delle chiacchiere, poi Sophie prima con Gianmaria e adesso con Alessandro. Per Miriana Trevisan è già il secondo flirt al quale ...Non tutti sanno che per ben tre anni Hellen è stata la fidanzata di. I due si sono conosciuti quando l'attore lavorava per una radio di Parma: era il 2004 e quel primo incontro fu una ...Da quando nella Casa più spiata d’Italia è arrivato Alessandro Basciano molte delle donne che stanno partecipando al reality sembrano ...Alle già tante maldicenze nei confronti di Alex Belli si aggiunge anche quella della ex fidanzata Hellen Scopel ...