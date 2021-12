Welfare, famiglie numerose e monogenitoriali: due nuovi bandi dalla Cassa Forense (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Ente di previdenza degli Avvocati stanzia oltre due milioni di euro per le politiche di Welfare attivo a favore degli iscritti alla Cassa Forense. E lancia due nuovi bandi: il primo, con un budget di 1 milione e 700mila euro, va incontro alle necessità delle famiglie più numerose, quelle degli iscritti con almeno tre figli nel nucleo familiare di età inferiore a 26 anni, che potranno chiedere un contributo, erogato in unica soluzione, di 2.000 euro per nucleo familiare. Per chi ha oltre tre figli il contributo sale a 3.000 euro per nucleo familiare. Per coloro che hanno già beneficiato una volta dello stesso provvedimento il contributo è ridotto del 50%. Viene escluso chi ne abbia beneficiato per due volte nel 2019 e nel 2020?. Il secondo bando, per un totale di 500 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Ente di previdenza degli Avvocati stanzia oltre due milioni di euro per le politiche diattivo a favore degli iscritti alla. E lancia due: il primo, con un budget di 1 milione e 700mila euro, va incontro alle necessità dellepiù, quelle degli iscritti con almeno tre figli nel nucleo familiare di età inferiore a 26 anni, che potranno chiedere un contributo, erogato in unica soluzione, di 2.000 euro per nucleo familiare. Per chi ha oltre tre figli il contributo sale a 3.000 euro per nucleo familiare. Per coloro che hanno già beneficiato una volta dello stesso provvedimento il contributo è ridotto del 50%. Viene escluso chi ne abbia beneficiato per due volte nel 2019 e nel 2020?. Il secondo bando, per un totale di 500 ...

