Via libera al deposito dei rifiuti nucleari. La Commissione ecomafie accelera. Approvata all’unanimità la relazione sul sito unico. Costi troppo alti per lo smantellamento delle centrali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi va fatto e va fatto in fretta. Questo in estrema sintesi il messaggio lanciato ieri dalla Commissione parlamentare ecomafie, che ha votato all’unanimità una specifica relazione (qui il documento). Del resto lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari sta costando tantissimo agli italiani e senza un sito per le scorie costerà sempre di più. “Ogni anno in media si pagano nella bolletta elettrica 300 milioni di euro per finanziare le dismissioni e per gestire i rifiuti radioattivi, compresi quelli a bassa radioattività derivanti dalle attività mediche e di ricerca”, ha specificato il presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilnazionale deiradioattivi va fatto e va fatto in fretta. Questo in estrema sintesi il messaggio lanciato ieri dallaparlamentare, che ha votatouna specifica(qui il documento). Del resto lovecchiesta costando tantissimo agli italiani e senza unper le scorie costerà sempre di più. “Ogni anno in media si pagano nella bolletta elettrica 300 milioni di euro per finanziare le dismissioni e per gestire iradioattivi, compresi quelli a bassa radioattività derivanti dalle attività mediche e di ricerca”, ha specificato il presidente ...

