Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione apriamo come sempre con il bollettino del Ministero della Salute per la giornata di oggi 22 dicembre i fatti nelle Ultime 24 ore si sono registrati i 36293 nuovi casi a fronte di 779303 tamponi effettuati 146 i decessi draghi governo avanti indipendentemente da chi ci sarà L’Italia ha tutto per tornare a crescere il mio destino personale non conta assolutamente niente non ho particolari ispirazioni di un tipo di un altro sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni sottolinea il premier si vaccini vice restano lì strumento migliore di difesa invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi a fare la terza doseQuesta è la priorità Bianchi sbagliato allungare le vacanze di Natale la scuola e ambiente dove si è più vaccinato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione apriamo come sempre con il bollettino del Ministero della Salute per la giornata di oggi 22 dicembre i fatti nelle24 ore si sono registrati i 36293 nuovi casi a fronte di 779303 tamponi effettuati 146 i decessi draghi governo avanti indipendentemente da chi ci sarà L’Italia ha tutto per tornare a crescere il mio destino personale non conta assolutamente niente non ho particolari ispirazioni di un tipo di un altro sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni sottolinea il premier si vaccini vice restano lì strumento migliore di difesa invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi a fare la terza doseQuesta è la priorità Bianchi sbagliato allungare le vacanze di Natale la scuola e ambiente dove si è più vaccinato ...

Advertising

Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - TgLa7 : ??#Covid, in #Gb record assoluto: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore?? #TgLa7 #notizie #15dicembre - VesuvioLive : Morena muore di covid a 32 anni, il marito: “Mia figlia mi dà forza, in lei c’è mia moglie” - corgiallorosso : LIVE Roma-Sampdoria 1-1 (72' Shomurodov, 80' Gabbiadini)- Pari della Samp -