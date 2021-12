Ultime notizie Napoli, due terzini sul taccuino di Giuntoli per gennaio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Insieme alla ricerca di un centrocampista, che ha portato al colpo Anguissa, l’estate del Napoli era stata caratterizzata dalla ricerca di un terzino sinistro. Una seconda opzione, visto che nella posizione Mario Rui ha spesso risposto presente, ma Ghoulam non è mai riuscito a tornare nelle rotazioni dopo i vari infortuni. L’arrivo di Juan Jesus, che può ricoprire il ruolo in emergenza, come fatto a Milano domenica scorsa, e le buone prestazioni del portoghese hanno mascherato la mancanza. Giuntoli e la proprietà però non vogliono lasciare nulla al caso, e per questo sono intenzionati a tornare sul mercato da subito. Everton, Lucas Digne I nomi per gennaio Due sono i nomi sul taccuino del d.s. partenopeo, entrambi francesi: Lucas Digne, dell’Everton, e Layvin Kurzawa, del PSG. L’ex Roma, Barça e PSG ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Insieme alla ricerca di un centrocampista, che ha portato al colpo Anguissa, l’estate delera stata caratterizzata dalla ricerca di un terzino sinistro. Una seconda opzione, visto che nella posizione Mario Rui ha spesso risposto presente, ma Ghoulam non è mai riuscito a tornare nelle rotazioni dopo i vari infortuni. L’arrivo di Juan Jesus, che può ricoprire il ruolo in emergenza, come fatto a Milano domenica scorsa, e le buone prestazioni del portoghese hanno mascherato la mancanza.e la proprietà però non vogliono lasciare nulla al caso, e per questo sono intenzionati a tornare sul mercato da subito. Everton, Lucas Digne I nomi perDue sono i nomi suldel d.s. partenopeo, entrambi francesi: Lucas Digne, dell’Everton, e Layvin Kurzawa, del PSG. L’ex Roma, Barça e PSG ...

