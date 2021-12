Trasporti Toscana: cabina di regia Rfi – Regione, Focus sul bacini senese e sul Mugello (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli approfondimenti della prima riunione operativa svoltasi ieri hanno riguardato le linee Siena-Chiusi, l’Empoli- Siena e la Faentina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli approfondimenti della prima riunione operativa svoltasi ieri hanno riguardato le linee Siena-Chiusi, l’Empoli- Siena e la Faentina L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Trasporti Toscana: cabina di regia Rfi – Regione, Focus sul bacini senese e sul Mugello - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Trasporti, Veneri (FdI): “Si apra un tavolo di confronto tra Regione Toscana, Regione l’Umbria e Governo per la necess… - vocedelpatriota : Trasporti, Veneri (FdI): “Si apra un tavolo di confronto tra Regione Toscana, Regione l’Umbria e Governo per la nec… - cesarebrogi1 : Sciopero generale 16 dicembre in Toscana: ecco chi si ferma, gli orari dei trasporti - infoitinterno : Sciopero generale 16 dicembre in Toscana: ecco chi si ferma, gli orari dei trasporti -