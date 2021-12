Traffico Roma del 22-12-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sulla A1 Roma-napoli code a tratti per Traffico intenso tra il video per la A24 Roma-teramo e Valmontone in direzione di Napoli sulla diramazione su incidente alla barriera di Roma Sud in entrata nella città sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Tuscolana medesima situazione interna tra Casal del Marmo e La Rustica qui segnalato Inoltre incidente all’altezza della Cassia un’attenzione in via Salaria dove ci sono rallentamenti per un veicolo ribaltato all’altezza di via Angelo Banti in corso la rimozione inevitabili ripercussioni sulla circolazione con code a tratti nei due sensi di marcia dalla diramazione Nord fino a Monterotondo due diversi incidenti provocano disagi in via Aurelia qui rallentamenti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla A1-napoli code a tratti perintenso tra il video per la A24-teramo e Valmontone in direzione di Napoli sulla diramazione su incidente alla barriera diSud in entrata nella città sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino e Tuscolana medesima situazione interna tra Casal del Marmo e La Rustica qui segnalato Inoltre incidente all’altezza della Cassia un’attenzione in via Salaria dove ci sono rallentamenti per un veicolo ribaltato all’altezza di via Angelo Banti in corso la rimozione inevitabili ripercussioni sulla circolazione con code a tratti nei due sensi di marcia dalla diramazione Nord fino a Monterotondo due diversi incidenti provocano disagi in via Aurelia qui rallentamenti ...

