Sassuolo vs Bologna | il match tra quote e pronostici

Leggi su footdata

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilparte favorito contro il, la quota della vittoria è di 2.10. Un gol delnel secondo tempo è quotato a 1.45 su Goldbet. Ecco lesui possibili esiti delvince @2.10, pareggio@3.65,vince @3.40. Under dato a 2.5 @2.20 e Over 2.5 @1.60 Ilha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro il(1N), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti sette (2N, 5P). Ilè andato a segno in tutte le ultime 11 gare di Serie A contro il: si tratta della serie in corso più lunga dei rossoblù contro una singola avversaria nella competizione. Il ...