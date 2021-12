Sassuolo Bologna 0-2 LIVE | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 7? Palo Scamacca –squillo del. Destro in diagonale di Scamacca: leggera deviazione di Skorupski e palla sul palo. 9? Occasione Frattesi – Strappo del centrocampista che salta Dominguez, rientra sul destro e calcia: tiro potente ma centrale, Skorupski respinge con i pugni. 15? Occasione Orsolini – Lancio in profondità per l’attaccante classe ’97 che viene servito in area, controlla e ...