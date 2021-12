Samsung Galaxy S21 FE: un’immagine promozionale svela design e specifiche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE è protagonista di un nuovo leak che svela le specifiche tecniche complete ed il design dello smartphone L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il nuovoS21 FE è protagonista di un nuovo leak cheletecniche complete ed ildello smartphone L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Samsung Galaxy S21 FE: un’immagine promozionale svela design e specifiche - Manab1971 : @celektindia 1. POCO X2 2. POCO X3 3. Vivo Y20i 4. Samsung Galaxy M32 5. Realme 6 Pro #celektindia… - infoitscienza : Samsung Galaxy S22: prime informazioni su preordini e data di uscita - 17caratfactory : For Iphone: 7/8/SE2 X/XR 11 - 13 Pro series Pro Max Mini For Samsung: Galaxy S8-S21 Plus Note 10E Ultra Note Plus Note Ultra - ShaikhSayak : @celektindia 1. POCO X2 2. POCO X3 3. POCO M2 PRO 4. Samsung Galaxy M32 5. Realme 6 Pro #celektindia… -