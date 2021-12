Perché scrivere questa mail alla te del futuro può essere un’ottima idea (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarebbe sicuramente magnifico avere la possibilità di rileggere ciò che magari si pensava un mese, un anno o 10 anni prima: se si avesse l’opportunità di ricevere una lettera o una mail proprio da sé stessi del futuro a distanza di molto tempo, probabilmente la sensazione sarebbe quella di vedersi recapitare un testo scritto quasi da un estraneo, o da un perfetto sconosciuto. Sicuramente di forte impatto emotivo e psicologico, una mail al sé del futuro rappresenta un’ottima idea poiché apre la mente a nuovi contesti, dona una forte carica emotiva e invita a riflettere in maniera profonda non solo sul proprio ego, ma anche su quelli che possono esserne gli obiettivi a breve e lungo termine. Oggi fortunatamente la possibilità di scrivere una mail a sé ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarebbe sicuramente magnifico avere la possibilità di rileggere ciò che magari si pensava un mese, un anno o 10 anni prima: se si avesse l’opportunità di ricevere una lettera o unaproprio da sé stessi dela distanza di molto tempo, probabilmente la sensazione sarebbe quella di vedersi recapitare un testo scritto quasi da un estraneo, o da un perfetto sconosciuto. Sicuramente di forte impatto emotivo e psicologico, unaal sé delrappresentapoiché apre la mente a nuovi contesti, dona una forte carica emotiva e invita a riflettere in maniera profonda non solo sul proprio ego, ma anche su quelli che possono esserne gli obiettivi a breve e lungo termine. Oggi fortunatamente la possibilità diunaa sé ...

