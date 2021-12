No, Ursula von der Leyen non ha indossato una felpa del Partito comunista italiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 21 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un’immagine che ritrae un presunto post Instagram attribuito alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, contenente una foto della politica tedesca con indosso una felpa celebrativa del centesimo anniversario del Partito comunista italiano, fondato nel 1921 a Livorno. L’immagine oggetto di verifica La foto è accompagnata da un presunto commento di von der Leyen che recita: «Sono tornata da Milano con un souvenir comunista. Grazie mille @pci !». Si tratta di un’immagine satirica. Innanzitutto, la presidente von der Leyen è realmente stata in visita a Milano lo scorso 19 dicembre 2021 per ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 21 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un’immagine che ritrae un presunto post Instagram attribuito alla presidente della Commissione europeavon der, contenente una foto della politica tedesca con indosso unacelebrativa del centesimo anniversario del, fondato nel 1921 a Livorno. L’immagine oggetto di verifica La foto è accompagnata da un presunto commento di von derche recita: «Sono tornata da Milano con un souvenir. Grazie mille @pci !». Si tratta di un’immagine satirica. Innanzitutto, la presidente von derè realmente stata in visita a Milano lo scorso 19 dicembre 2021 per ...

