Lazio | Immobile già freme | ecco quando potrebbe rientrare

Advertising

tvdellosport : ?? #Lazio, Ciro #Immobile positivo al #COVID19. Salta la sfida col #Venezia #Sportitalia - pasqualinipatri : Leggo | Lazio, a Venezia senza Immobile per evitare di fare splash: Sarri vuole i tre punti - Oldaa98 : RT @Rodo97asroma: Lazio, Ciro Immobile positivo al Covid-19. Sarà regolarmente convocato per Lazio-Venezia. (Sky Sport) - laziopress : Leggo | Lazio, a Venezia senza Immobile per evitare di fare splash: Sarri vuole i tre punti - LazionewsEu : Il programma del rientro di Immobile #Immobile #Lazio #Covid_19 #LazioNewseu -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Immobile

ROMA - Cirotifoso davanti alla tv per incitare la suaa Venezia. Positivo al Covid e a casa, gli ultimi giorni sono stati uno strazio per lui. La positività della moglie Jessica, l'isolamento a ...... Ciroe Lorenzo Insigne . Quest'ultimo aveva accusato sintomi influenzali e, dopo un primo ... Stessa sorte per il bomber dellacostretto all'isolamento domiciliare dopo la positività al ...Arrivederci al 2022. Non sarà in campo per l'ultima partita dell'anno Ciro Immobile che dovrà sostenere i suoi da casa. Il bomber della Lazio è risultato positivo al ...Probabili formazioni Serie A: i moduli e le mosse degli allenatori nelle partite che martedì 21 e mercoledì 22 dicembre si giocano per la 19^ giornata.