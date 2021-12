La riforma del calcio non è solo una questione di soldi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella diretta da Zurigo, collegati i rappresentanti di 206 delle 207 associazioni e confederazioni della Fifa, il presidente Gianni Infantino ha presentato l’impianto generale della riforma del calendario internazionale del calcio aprendo ufficialmente il dibattito che porterà al voto del 31 marzo prossimo. Per il momento si tratta di una proposta, anticipata nelle scorse settimane dal grido di allarme della Uefa e di alcune Federazioni europee spaventate dalla prospettiva del cambiamento in una fase di incertezza generale, intorno alla quale la Fifa intende raccogliere il parere di tutti gli stakeholder con l’obiettivo di definire una sintesi che tenga conto degli interessi del comparto nella sua interezza. Formiche.net ha parlato con Gianluca Calvosa, fondatore e managing director di OpenEconomics (nonché presidente della società che edita questo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella diretta da Zurigo, collegati i rappresentanti di 206 delle 207 associazioni e confederazioni della Fifa, il presidente Gianni Infantino ha presentato l’impianto generale delladel calendario internazionale delaprendo ufficialmente il dibattito che porterà al voto del 31 marzo prossimo. Per il momento si tratta di una proposta, anticipata nelle scorse settimane dal grido di allarme della Uefa e di alcune Federazioni europee spaventate dalla prospettiva del cambiamento in una fase di incertezza generale, intorno alla quale la Fifa intende raccogliere il parere di tutti gli stakeholder con l’obiettivo di definire una sintesi che tenga conto degli interessi del comparto nella sua interezza. Formiche.net ha parlato con Gianluca Calvosa, fondatore e managing director di OpenEconomics (nonché presidente della società che edita questo ...

