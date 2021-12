Incidente in elicottero, il ministro si salva nuotando per 12 ore fino a raggiungere la terraferma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un vero e proprio miracolo, quello di Serge Gelle , ministro dell'Interno del Madagascar . L'uomo è stato infatti vittima di un Incidente in elicottero nella giornata di lunedì scorso, ma è riuscito a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un vero e proprio miracolo, quello di Serge Gelle ,dell'Interno del Madagascar . L'uomo è stato infatti vittima di uninnella giornata di lunedì scorso, ma è riuscito a ...

