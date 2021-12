Il parroco di Clusone operato al cuore da un robot | “Sono ancora incredulo”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bergamo. “non capisco come sia potuto accadere che unmi abbia salvato e curato il, lasciandomi solo tre piccole cicatrici con un recupero quasi immediato e poco dolore”. ÈDon Giuliano Borlini, classe 1951 della parrocchia di S.Maria Assunta e S.Giovanni Battista di, in provincia di Bergamo, che il 29 ottobre 2021 è statoin Humanitas Gavazzeni di Bergamo dopo che una coronarografia, eseguita all’ospedale Bolognini di Seriate, ha evidenziato placche nelle coronarie che potevano portare ad un infarto il suo, già fortemente provato da precedenti problemi cardiaci. “A fine 2020 ho avuto un episodio di infarto. Un esame diagnostico di controllo svolto ad ottobre 2021, ha ...

